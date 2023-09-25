لأول مرة في الدوري.. إذاعة حديث الحكم وغرفة الـVAR في لقاء الزمالك والمقاولون

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

الحكم أمين عمر في مباراة الزمالك والمقاولون

شهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري تحديث جديد في استخدام تقنية التحكيم بالفيديو المساعد VAR.

ولعب الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وخلال المباراة توقف اللعب لمراجعة حالة إمكانية احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على لؤي وائل مدافع المقاولون.

وفي الإعادة ظهر التحديث الجديد وهو إذاعة الحديث الدائر بين حكم المباراة أمين عمر، وغرفة الفيديو وبها ثنائي التحكيم محمد عادل وسامي هلهل.

وجاء حديث أمين عمر مع غرفة الفيديو كالآتي:

"المدافع مع الحركة الطبيعية لجسمه إن إيده هتدخل لجوه"

"حركة إيده مكبرتش جسمه"

"اعملي زووم عشان أشوف الكورة جوه ولا بره"

"عادل.. الكورة ثلاثة أرباعها بره وربعها من جوه"

"أنا مش مقتنع بيها يا عادل"

وفي النهاية قرر الحكم أمين عمر عدم احتساب ركلة جزاء والإشارة إلى استكمال اللعب.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق وسجل للزمالك يوسف إبراهيم "أوباما" وللمقاولون أحمد علاء.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري
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