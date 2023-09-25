خدمة في الجول - أسعار تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية وطريقة الحجز

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

كرة كأس العالم للأندية 2022

يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم غدا الثلاثاء تذاكر مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بمشاركة الأهلي.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي أولى مباريات ضد الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتحمل المباراة رقم 2 على موقع الحجز الإلكتروني.

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وإليكم أسعار التذاكر

الدرجة الأولى 100 ريال

الدرجة الثانية 75 ريال

الدرجة الثالثة 40 ريال

ذوي الاحتياجات الخاصة 40 ريال

وسيتم طرح التذاكر على دفعات خلال الأيام المقبلة.

وتقام المباراة بين الأهلي والفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند يوم 15 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيكون بإمكان الجماهير حجز التذاكر بداية من غدا عند فتح باب الحجز.

ويمكنكم الحجز من خلال الرابط

الأهلي كأس العالم للأندية
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