خدمة في الجول - أسعار تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية وطريقة الحجز
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 20:43
كتب : FilGoal
يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم غدا الثلاثاء تذاكر مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بمشاركة الأهلي.
ومن المنتظر أن يلعب الأهلي أولى مباريات ضد الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
وتحمل المباراة رقم 2 على موقع الحجز الإلكتروني.
وإليكم أسعار التذاكر
الدرجة الأولى 100 ريال
الدرجة الثانية 75 ريال
الدرجة الثالثة 40 ريال
ذوي الاحتياجات الخاصة 40 ريال
وسيتم طرح التذاكر على دفعات خلال الأيام المقبلة.
وتقام المباراة بين الأهلي والفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند يوم 15 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
وسيكون بإمكان الجماهير حجز التذاكر بداية من غدا عند فتح باب الحجز.
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