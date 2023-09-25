خبر في الجول - رفض طلب الأهلي بالحصول على حصة من تذاكر أولى مبارياته بمونديال الأندية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 20:17

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - كأس العالم للأندية 2022

رفضت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية طلب النادي الأهلي وكذلك اتحاد جدة السعودي بشأن تذاكر المباراة المحتملة بينهما في البطولة.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأهلي تقدم بطلب إلى اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية للحصول على حصة من التذاكر المخصصة لمباراته الأولى في البطولة ضد الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي.

وذلك من أجل بيعها بشكل منفرد لجمهوره الذي سيحضر المباراة، لكن اللجنة المنظمة رفضت هذا الطلب.

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كما رفضت اللجنة المنظمة للبطولة طلب نادي اتحاد جدة بالحصول على حصة من التذاكر للمباراة ذاتها.

وأكدت اللجنة المنظمة للكأس العالم للأندية للطرفين أن التذاكر سيتم طرحها بداية من منتصف ليل الثلاثاء 26 سبتمبر عبر النظام الإلكتروني للبطولة.

وسيتم طرح التذاكر على دفعات خلال الأيام المقبلة.

وتقام المباراة بين الأهلي والفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند يوم 15 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه كأكثر فريق عربي وإفريقي في التاريخ.

وكان الأهلي قد أنهى النسخة الماضية من البطولة في المركز الرابع بعد الفوز على سياتل ساوندرز في الدور الثاني والخسارة من ريال مدريد في نصف النهائي والخسارة من فلامينجو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسبق للأهلي وأن حصد الميدالية البرونزية في البطولة 3 مرات سابقة.

ويحمل ريال مدريد لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية بالموسم الماضي ضد الهلال.

ويشارك في البطولة كل من:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وسيتم تحديد البطل الفائز بكوبا ليبارتادورس يو 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق البطولة.

اتحاد جدة الأهلي كأس العالم للأندية
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