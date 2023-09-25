إبراهيم عادل: هدف البنك الأهلي تكليل لمجهوداتنا.. ونتعامل مع كل فرصة كأنها الأخيرة

قاد إبراهيم عادل فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

ونجح عادل في تسجيل الهدف بمقصية خلفية في الدقيقة 69 لترتطم بأيمن أشرف وتسكن شباك محمد أبو جبل.

وقال إبراهيم عادل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الحمد لله الهدف تكليل لمجهوداتنا".

وأضاف عادل "نحن نبذل الكثير من الجهد والأهم هو تحقيق الثلاث نقاط".

وبسؤاله عن إهدار الفرص أجاب "في النهاية هو توفيق من الله وما علينا هو اللعب كأنها الفرصة الأخيرة".

واختتم إبراهيم عادل تصريحاته "تحقيق الهدف بالفوز في النهاية هو الأهم".

وحقق بيراميدز انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم بعد التعادل في الجولة الافتتاحية أمام الزمالك.

وتعادل بيراميدز أمام الزمالك بهدفين لكل منهما في الجولة الافتتاحية للدوري.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة في الدوري يوم 8 أكتوبر أمام فريق إنبي.