تشكيل المقاولون - غريب يهاجم الزمالك بـ سالم ونياس.. ومرعي على دكة البدلاء

أعلن نادي المقاولون العرب تشكيله لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

ودفع شوقي غريب المدير الفني بالثنائي الهجومي محمد سالم وممادو نياس.

بينما تواجد عمرو مرعي على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد فوزي - عماد الدين بو بكر - لؤي وائل - أحمد علاء.

الوسط: جوزيف أوتشايا - عبد الرحمن جبنة - محمد شوقي - أحمد الشيمي.

الهجوم: محمد سالم - ممادو نياس

بينما دكة البدلاء: عامر عامر - أمير عابد - عماد ميهوب - إسلام عبد النعيم - محمد تريكة - عمرو مرعي - الحبيب أحمد - محمد مجلي - أحمد عيد.

وكان المقاولون العرب قد خسر مباراة الجولة الافتتاحية أمام بلدية المحلة بهدفين دون مقابل.