بالنيران الصديقة.. بيراميدز يحقق الفوز الأول في الدوري أمام البنك الأهلي

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

بيراميدز - البنك الأهلي

حقق بيراميدز أول فوز في الدوري المصري على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المسابقة وأقيمت في استاد السلام.

وجاء هدف بيراميدز بشكل عكسي عن طريق المدافع أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، بعد عمل رائع من إبراهيم عادل.

ووصل بيراميدز إلى النقطة الرابعة بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين لكل فريق.

بينما لم يحصد البنك الأهلي أي نقطة حتى الآن بعدما خسر في الجولة الأولى ضد طلائع الجيش.

وكاد بيراميدز أن يسجل الهدف الأول مبكرا برأسية من أحمد سامي في الدقيقة 7 إلا أن محمد أبو جبل تصدى له ببراعة.

واحتسب أحمد الغندور حكم المباراة ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 40، قبل أن يعود ويلغي قراره بسبب لمسة يد على عبد اللطيف "جريندو" مهاجم البنك.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استمر اللعب في مستوى متوسط من الفريقين وسط محاولات غير مكتملة على المرمى.

ونجح إبراهيم عادل في فك الاشتباك وسجل هدف فوز بيراميدز بطريقة رائعة في الدقيقة 69 بمساعدة دفاع البنك الأهلي.

وجاء الهدف بعد عرضية من الناحية اليمنى بقدم المغربي محمد الشيبي قابلها إبراهيم عادل بضربة مقصية لتصطدم الكرة في أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي وتذهب إلى شباك محمد أبو جبل.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز بيراميدز بهدف دون رد.

بيراميدز البنك الأهلي الدوري المصري
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