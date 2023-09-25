والد رامسديل ردا على هجوم كاريجير: أظهر بعض الرقي مثل نجلي

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

كاريجير

رد والد أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال على هجوم جيمي كاريجير أسطورة ليفربول السابق، بسبب ردة فعله على فرصة لتوتنام في دربي شمال لندن أمس الأحد.

وتعادل أرسنال أمام نظيره توتنام بهدفين لكل فريق، في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وهاجم كاريجير أثناء تحليله للمباراة على شبكة "سكاي سبورتس" رامسديل قائلا: "اعتقدت أنني في حفل جوائز الأوسكار".

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وصفق رامسديل لزميله ديفيد رايا بعدما تصدى لفرصة خطيرة للسبرس تشجيعا له.

وأنهى أسطورة ليفربول السابقة حديثه "عندما يخسر شخصا ما في حفل جوائز الأوسكار، ترى أن باقي المشاركين يصفقون ويبتسمون للخاسر، أنا ابتسمت عندما رأيت ذلك، رامسديل كان محطما تماما".

وكتب نك رامسديل والد حارس الجانرز على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انت عار يا كاريجير، يجب أن تظهر بعض الرقي مثل نجلي".

وكان رامسديل الحارس الأساسي لأرسنال طوال الموسم الماضي، حتى تم التعاقد مع رايا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من برايتون مع أحقية الشراء وتحويلها لإلزامية في حال حقق شروطا معينة.

وشارك أيضا الحارس الإنجليزي خلال الموسم الجاري حتى مباراة إيفرتون في الجولة الخامسة.

وخطف رايا المكان الأساسي من رامسديل في لقاء إيفرتون حتى الآن فلعب ثلاث مباريات متتالية، فاز فيها الفريق بمبارتين وتعادل في أخرى.

وبعد التعادل في دربي شمال لندن، فشل سبرس في الفوز على أرسنال في ملعب الإمارات منذ عام 2010.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يأتي توتنام في المركز الرابع بنفس الرصيد.

توتنام أرسنال ليفربول
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