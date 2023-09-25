تشكيل الزمالك - 8 تغييرات من أوسوريو أمام المقاولون.. وعودة زيزو وعبد المجيد

أجرى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك ثمانية تغييرات في التشكيل الأساسي أمام المقاولون العرب.

وعاد أحمد زيزو إلى التشكيل الأساسي مجددا بعد غيابه في المباراتين الماضيتين.

كما شهد التشكيل تغيير خط الدفاع بالكامل بعد غياب محمود علاء للطرد وكل من مصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي على دكة البدلاء.

وشهدت القائمة استبعاد كل من حمزة المثلوثي ونبيل عماد.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

الوسط: محمد حسام بيسو - عمرو السيسي - يوسف أوباما.

الهجوم: أحمد زيزو - أحمد عبد الرحيم إيشو - مصطفى شلبي.

بينما دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى الزناري - محمد عبد الشافي - محمد روقا - إبراهيما نداي - سيد عبد الله - محمود شيكابالا - ناصر منسي - سيف الجزيري.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الافتتاحية أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما.

من هو بيسو؟

لاعب وسط من مواليد 2001، تم تصعيده للمرة الأولى تحت قيادة ميتشو، قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي وديا.

وظهر مع الزمالك في الدوري المصري لأول مرة أمام نادي مصر (زد حاليا) في ختام موسم 2019-2020.

وخاض 7 مباريات بقميص الفريق الأبيض منذ تصعيده للفريق الأول.

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