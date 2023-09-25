كرة يد - الأهلي يضم فرح الشاذلي من الشمس
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 17:21
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي ضم فرح الشاذلي حارسة مرمى نادي الشمس ضمن تدعيمات الموسم الجديد.
وكشف الأهلي عن ضم فرح الشاذلي لمدة أربعة مواسم مقبلة.
وكان الأهلي قد استعاد خدمات الثنائي إسراء السيد وآية الحوشي مجددا ضمن تدعيمات الموسم الجديد.
ويستعد الأهلي لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا لسيدات اليد والمقرر لها سبتمبر الجاري في الكونغو برازفيل.
ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لمنافسات السيدات رفقة كل من بريميرو دي أجوستو الأنجولي، نزيكو الكاميروني، أوتوهو الكونغولي - جرين دي سيل الكونغولي.
ويتأهل أول 4 أندية في كل مجموعة إلى ربع النهائي.
وتقام منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.
وكانت سيدات الأهلي قد حصدن برونزية النسخة الماضية والتي أقيمت في مصر.
نرشح لكم
يد - تحديد موعد قرعة مونديال الأندية.. الأهلي بالوعاء الأول وبرشلونة في الثالث كرة يد - الدرع وخالد يقودان فيزبريم للفوز على مونبيليه "دودو" في دوري أبطال أوروبا كرة يد - على خطى والده.. الخليج يضم محمد هاشم ضمن تدعيمات سوبر جلوب كرة يد - الأهلي والبنك الأهلي يستمران بالعلامة الكاملة.. والزمالك يهزم هيليوبليس كرة يد - البنك يهزم الزمالك في آخر ثانيتين.. وفوز الأهلي على الشمس في الجولة الخامسة كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك في رابع جولات المرحلة الأولى من دوري المحترفين يد - تعديل موعد السوبر المصري السعودي بين الزمالك والنور كرة يد - الزمالك يعلن عبر في الجول عدم المشاركة في أبطال إفريقيا.. وموقف الدوري
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي يضم فرح الشاذلي من الشمس 43 دقيقة | كرة يد