كرة يد - الأهلي يضم فرح الشاذلي من الشمس

أعلن النادي الأهلي ضم فرح الشاذلي حارسة مرمى نادي الشمس ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وكشف الأهلي عن ضم فرح الشاذلي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وكان الأهلي قد استعاد خدمات الثنائي إسراء السيد وآية الحوشي مجددا ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا لسيدات اليد والمقرر لها سبتمبر الجاري في الكونغو برازفيل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى لمنافسات السيدات رفقة كل من بريميرو دي أجوستو الأنجولي، نزيكو الكاميروني، أوتوهو الكونغولي - جرين دي سيل الكونغولي.

ويتأهل أول 4 أندية في كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتقام منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

وكانت سيدات الأهلي قد حصدن برونزية النسخة الماضية والتي أقيمت في مصر.