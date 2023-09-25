فيدال مهاجما تين هاج: الرجال الصلع معقدون للغاية

هاجم أرتورو فيدال لاعب فلامينجو، إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد منتقده بصورة عنصرية معلقا على مشكلة المدرب الهولندي مع كريستيانو رونالدو.

وانتقد رونالدو تين هاج في حوار مع بيرس مورجان المذيع الشهير، ونتج عنه مطالبة تين هاج لإدارة النادي فسخ عقد المهاجم البرتغالي مع مانشستر يونايتد قبل إقامة بطولة كأس العالم 2022.

وقال فيدال لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "المدرب جاء بطريقة سيئة، كيف تمكن من إخراج رونالدو بهذه الطريقة؟".

وأضاف: "رونالدو كان هداف الفريق واستبعده تين هاج، الرجال الصلع معقدون للغاية".

وكان رونالدو الهداف للشياطين الحمر في موسم 2021-2022 برصيد 18 هدفا، بالإضافة إلى إنهاءه الموسم كثالث الهدافين للدوري الإنجليزي، بفارق خمسة أهداف عن محمد صلاح وسون هيونج مين المتساويان في الصدارة.

ولم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها فيدال الرجال الصلع، فدربه في الموسم الماضي في البرازيل خورخي سامباولي.

وقال لاعب إنتر السابق عن سامباولي بعد أول مباراة له أمام أتلتيكو بارانيينسي: "سامباولي مدرب خاسر، لا يقدر اللاعبين الكبار".

انتقل رونالدو إلى النصر السعودي بعد فسخ العقد مع مانشستر يونايتد مقابل راتبا يعتبر الأكبر في السعودية 200 مليون يورو في العام.

وتوج رونالدو مع النصر بالبطولة العربية 2023، وأيضا أحرز جائزة هداف المسابقة برصيد ستة أهداف.

ويتصدر المهاجم البرتغالي حاليا قائمة ترتيب هدافين الدوري السعودي برصيد تسعة أهداف، ويبتعد بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسينه، إذ يتساوى كل من سالم الدوسري ومالكوم وساديو ماني وموسى ديمبيلي في عدد الأهداف فسجل كل لاعب ستة أهداف.