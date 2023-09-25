الأهلي يكشف مستجدات حالة الخطيب الصحية.. ورئيس النادي يلبي دعوة ناصر الخليفي

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 17:03

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب

يخضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمتواجد حاليا في فرنسا في رحلة علاج، إلى فحوصات طبية جديدة بعد تكرار "نوبة" الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر فريق الكرة بالنمسا، وتسببت في سقوطه وجرح قطعي بالرأس.

جاء ذلك بعدما عرض رئيس الأهلي حالته خلال الساعات الماضية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب والأنف والأذن، وكذلك الرقبة لمعرفة أسباب هذه الحالة، بعيدًا عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف، عقب الانتهاء من الفحوصات الجديدة ومعاودة الأطباء المتخصصين يتحدد العلاج اللازم وفترة الراحة، وموعد عودته للقاهرة.

ولبى محمود الخطيب دعوة ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان والذي حرص على التواصل والسؤال على حالة رئيس الأهلي الصحية وأصر على دعوته لحضور الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا.

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وكشف الأهلي أن الخطيب وجه الشكر والتحية للخليفي على تقديره ودعوته الكريمة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

الأهلي محمود الخطيب ناصر الخليفي
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