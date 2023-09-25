المصري يعلن غياب يوسف الجوهري عن مواجهة فاركو

أعلن نادي المصري غياب لاعبه يوسف الجوهري عن مواجهة فاركو بسبب الإصابة.

يوسف الجوهري النادي : المصري المصري

وأشار المصري إلى أن الفحوصات أظهرت إصابة الجوهري بتمزق في العضلة الأمامية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للوقوف على مدى تحسن حالته.

وانضم الجوهري للمصري في بداية الموسم الحالي قادما من المقاولون في صفقة انتقال حر.

ويستعد المصري لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب.

وكان المصري قد خسر المباراة الأولى ضد الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

ولم يشارك الجوهري حتى الآن منذ الانضمام للمصري بسبب الإصابة.