التشكيل - النادري أساسي لأول مرة مع البنك الأهلي.. و 5 تغييرات في بيراميدز

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 15:11

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - البنك الأهلي

أعلن كل من بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي وجايمي باتشيكو مدرب بيراميدز تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز على ملعب السلام في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل البنك الأهلي تغييرا وحيدا بتواجد أحمد النادي للمرة الأولى بعد الانضمام من غزل المحلة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: إسحاقو يعقوبو - سعيدو سمبوريه – محمود الجزار – أيمن أشرف.

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد – أحمد النادري

الهجوم: أحمد مدبولي - كريم بامبو – محمد عبد اللطيف "جريندو".

ويجلس على مقاعد البدلاء: أسامة فيصل – سيرجي أكا – حسن شاهين – عماد فتحي – أمير مدحت – محمد بسيوني – أحمد ياسر – إبراهيم حسن – معاذ الحناوي.

بينما يدخل بيراميدز المباراة بخمسة تغييرات عن المواجهة الماضية ضد الزمالك.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - علي جبر – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي.

الهجوم: رمضان صبحي – فخري لاكاي – إبراهيم عادل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود مرعي – فيستون مايلي – مصطفى فتحي – عبد الله السعيد – شريف إكرامي – أحمد فتحي – يوسف أسامة نبيه – دودو الجباس – كريم حافظ.

وخسر البنك الأهلي مباراته الأولى ضد طلائع الجيش، بينما تعادل بيراميدز مع الزمالك.

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