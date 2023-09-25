إنتر يكشف تفاصيل إصابة جناحه
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 15:00
كتب : FilGoal
كشف إنتر تفاصيل إصابة جناحه النمساوي ماركو أرناتوفيتش.
وضربت الإصابة جناح إنتر خلال مباراة إمبولي بالدوري الإيطالي يوم الأحد.
وأفاد إنتر في بيان: "خضع ماركو أرناوتوفيتش لفحوصات طبية اليوم بعد تعرضه لإصابة في مباراة إمبولي".
وأضاف البيان "أرناوتوفيتش يعاني من إجهاد متوسط في عضلة الفخذ الأيسر".
وأتم بيان النيراتزوري "سيتم تقييم حالته خلال الأيام القادمة".
وذكرت تقارير إيطالية أن الإصابة ستحرم إنتر من لاعبه لمدة قد تصل إلى شهرين.
في 2018 ضربت أرناتوفيتش إصابة مماثلة وغاب لمدة شهر بسببها.
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