اتحاد جدة يستعيد بنزيمة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 13:58

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدف الاتحاد أمام الهلال

أصبح النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة جاهزا للعودة لصفوف فريقه بعد غيابه لفترة قصيرة بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة الرياضية أن بنزيمة أصبح جاهزا لمواجهة الخلود ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء.

وذلك بعد تعافيه من الوعكة الصحية، وغيابه عن آخر مواجهتين.

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كما يسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو لتجهيز البرازيلي إيجور كورونادو لمواجهة الفيحاء في الجولة الثامنة من الدوري السعودي الجمعة المقبل.

وذلك بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية ومواصلة برنامجه العلاجي الفترة الماضية.

فيما يواصل المغربي عبد الرزاق حمد الله برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الكتف.

الثلاثي بنزيمة وحمد الله وكورونادو غاب عن لقاء الفتح في الدوري السعودي قبل أيام.

كريم بنزيمة عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة
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