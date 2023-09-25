الموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمواجهة الزمالك وأرتا سولار

أعلن نادي الزمالك حصوله على الموافقة الأمنية لحضور 30 ألف مشجع لمواجهة أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار على استاد القاهرة في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

وأشار عماد البناني المدير التنفيذي للنادي إلى أن حضور الجماهير سيكون له تأثير إيجابي في مؤازرة اللاعبين خلال المباراة المرتقبة، كما شدد على أن الجميع لديه ثقة كبيرة في تقديم مباراة قوية والتأهل لدور المجموعات.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الإياب خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

وسيلعب الزمالك مساء اليوم الإثنين ضد المقاولون العرب على استاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك في المباراة الأولى بالدوري ضد بيراميدز بهدفين لكل فريق.