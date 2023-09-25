الرياضية: نيمار يغيب عن الهلال في مواجهة الكأس

من المرجح أن يقوم البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال بإراحة البرازيلي نيمار في مواجهة الجبلين يوم الاثنين، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويلعب الهلال ضد مضيفه الجبلين على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأفاد تقرير الرياضية أن المواجهة ستشهد غياب البرازيليين نيمار، وميشيل ديلجادو، وعلي البليهي للراحة، قبل مواجهة الشباب في الدوري.

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فيما يدرس المدرب البرتغالي إعادة مواطنه روبن نيفيز، لاعب الوسط، إلى التشكيل الأساسي.

واعتمد خيسوس في التقسيمة الرئيسية على محمد كنو ونيفيز والصربي سيرجي سافيتش في خط الوسط، على أن يكون خط المقدمة بقيادة ألكسندر ميتروفيتش، وفي الجناح اليمين البرازيلي مالكوم فيلبي، واليسار سالم الدوسري.

ويحدد المدرب البرتغالي قائمته النهائية قبل التوجه إلى ملعب المباراة التي تلعب في السادسة مساء.

وظهر نيمار في 3 مباريات مع الهلال هذا الموسم بعد انتقاله من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ولم يسجل أي أهداف، لكنه صنع هدفين.

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