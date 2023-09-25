السهرة_الرياضية – أول تجربة تمثيلية للاعب ليفربول ستان كوليمور .. كيف أنقذ حياة شارون ستون في كواليس Basic Instinct 2؟
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 12:56
كتب : FilGoal
من بين لاعبي كرة القدم الذين خاضوا تجارب التمثيل، البريطاني ستان كوليمور، نجم ليفربول ونوتنجهام السابق، الذي استمرت مسيرته الفنية لمدة 3 دقائق فقط.
شارك ستان كوليمور في الجزء الثاني من فيلم Basic Instinct في المشهد الافتتاحي حيث لعب دور حبيب شارون ستون الذي تتسبب في قتله بسبب حادث بعد ممارسة علاقة حميمية معه في السيارة.
للتعرف أكثر على فيلم Basic instinct
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يفرط في برونزية مونديال الأندية ويكتفي بالمركز الرابع أمام جولدن بولز انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا كرة سلة – الأهلي يلاقي جولدن بولدز الصيني من أجل برونزية كأس العالم.. موعد المباراة والقناة الناقلة كرة طائرة – وصول البرازيلية ميلكا للانتظام في تدريبات الزمالك طائرة - مصدر من الزمالك لـ في الجول: شكوى من ثنائي السيدات وخطوة من النادي سلة - عمرو مصيلحي: عضوية مصر في الاتحاد الدولي 3×3 تتويج لجهودنا وإنجازاتنا في اللعبة كرة سلة – الأهلي يلعب على برونزية كأس العالم.. فرانكا يُسقط إجنيت في مباراة مثيرة التونسي وجدي الدردوري يقود منتخب مصر في كأس العالم لـ "ميني فوتبول"