السهرة_الرياضية – أول تجربة تمثيلية للاعب ليفربول ستان كوليمور .. كيف أنقذ حياة شارون ستون في كواليس Basic Instinct 2؟

من بين لاعبي كرة القدم الذين خاضوا تجارب التمثيل، البريطاني ستان كوليمور، نجم ليفربول ونوتنجهام السابق، الذي استمرت مسيرته الفنية لمدة 3 دقائق فقط.

شارك ستان كوليمور في الجزء الثاني من فيلم Basic Instinct في المشهد الافتتاحي حيث لعب دور حبيب شارون ستون الذي تتسبب في قتله بسبب حادث بعد ممارسة علاقة حميمية معه في السيارة.

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