لويس إنريكي يكشف تفاصيل إصابة مبابي

تنفست جماهير باريس سان جيرمان الصعداء بعد التصريحات التي أدلي بها لويس إنريكي مدرب الفريق بشأن إصابة النجم كيليان مبابي.

وأصيب مبابي واستبدل في الشوط الأول من قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي بين سان جيرمان ومارسيليا.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نشرتها جريدة لو باريزيان: "إصابة مبابي؟ ليست خطيرة، ولكن هناك ألم بسبب كدمة".

وأضاف "كان من الأفضل استبداله، ولكن لا يوجد شيء مهم، في النهاية كل شيء على ما يرام".

وتابع المدرب الإسباني "مبابي سيكون متاحا للمشاركة في المباريات في أقرب وقت".

وأتم "فضلت عدم المخاطرة، خاصة عندما لا يكون اللاعب في كامل عافيته بنسبة 100%، وذلك حتى لا تتفاقم الأمور".

وزاد باريس سان جيرمان من أوجاع غريمه التقليدي مارسيليا بالفوز بنتيجة 4-0 في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من: أشرف حكيمي وراندال كولو مواني وجونكالو راموس (2)

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ 11 نقطة في المركز الثالث.

فيما تكبد مارسيليا هزيمته الأولى في الدوري الفرنسي الموسم الجاري وتوقف رصيده عند 9 نقاط.

وتقدم العملاق الباريسي بهدف من ركلة حرة مباشرة سجلها أشرف حكيمي في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 30 خرج كيليان مبابي من أرضية الملعب مصابا بعدما سقط للمرة الثانية.

وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني بمتابعة لكرة مرتدة من القائم بعد تسديدة صاروخية من حكيمي في نهاية الشوط الأول.

وبعد 20 ثانية من بداية الشوط الثاني حول جونكالو راموس عرضية عثمان ديميبلي في الشباك برأسية.

وفي الدقيقة 89 انطق كولو مواني من الجهة اليمنى وأرسل عرضية للمهاجم البرتغالي الذي أضاف هدفه الثاني والرابع لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز كبير في الكلاسيكو الفرنسي.

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