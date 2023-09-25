أنشيلوتي: أتحمل مسؤولية الخسارة من أتليتكو مدريد.. كنا فريقا هشا

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

تحمل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وحده مسؤولية الهزيمة على يد أتليتكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية.

وحقق أتليتكو مدريد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الخسارة أمام أتليتكو مدريد مسؤوليتي".

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وأضاف المدرب الإيطالي "لم يكن الفريق متماسكا، خاصة في الشوط الأول، وقد اغتنم فريق أتليتكو مدريد ذلك".

وتابع "لم نبدأ بشكل جيد. لم ندافع بشكل جيد، وكنا فريقا هشا في منطقتنا ولم نكن أقوياء".

وأردف "عندما تقدموا بنتيجة 2-0 لعبوا المباراة التي أرادوا لعبها، ودافعوا بشكل جيد للغاية وبحثوا عن الهجمات المرتدة. لقد قاموا بعمل أفضل منا".

وواصل "لم تكن المشكلة تتعلق بمن شارك، ولكن بالهشاشة الدفاعية التي لم تظهر في المباريات الأولى".

وأكمل "استقبلنا 3 أهداف فقط في المباريات الـ6 الأولى التي لعبناها، فيما سجل لاعبو أتليتكو مدريد 3 أهداف في 45 دقيقة".

واستمر "في 4 مباريات تقدم المنافسون مبكرا وتمكنا من قبل الطاولة. كنا على وشك العودة، لكن الهدف الثالث حسم المباراة".

وأتم أنشيلوتي "لعبنا جيدا في نهاية المباراة، لكن 3-1 كانت نتيجة يصعب تغييرها".

سجل ثلاثية أتليتكو مدريد في المباراة كل من أنطوان جريزمان وألفارو موراتا الذي سجل هدفين، بينما أحرز توني كروس هدف ريال مدريد الوحيد.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 15 في المركز الثاني خلف جيرونا وبرشلونة بفارق نقطة.

ولم يتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز عن طريق الريمونتادا أو العودة في النتيجة كما هي عادته في في 3 مباريات سابقة في الدوري.

واستقبلت شباك ريال مدريد 6 أهداف منذ بداية الدوري خلال الموسم الحالي منهم 4 أهداف بأقدام لاعبيه السابقين.

وحقق سيميوني الفوز السادس في دربي مدريد منذ تولي تدريب أتليتكو وكان خمسة منهم ضد كارلو أنشيلوتي .

وبشكل عام خسر أنشيلوتي مباراته الثامنة ضد سيميوني مع جميع الفرق.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد لاس بالماس على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل، بينما سيحل أتليتكو مدريد ضيفا على أوساسونا.

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