عودة النني وتريزيجيه.. الكشف عن قائمة المحترفين المبدئية لمنتخب مصر لمعسكر أكتوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة المبدئية للمحترفين لمنتخب مصر التي اختارها روي فيتوريا لمعسكر شهر أكتوبر المقبل.

القائمة قد تشهد استبعاد بعض اللاعبين مع الإعلان عن القائمة النهائية قبل بدء المعسكر.

وشهدت القائمة عودة أحمد حسن كوكا ومحمد النني، الثنائي الذي غاب عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم بسبب الإصابة بالأإضافة إلى محمود حسن "تريزيجيه" الذي غاب عن قائمة معسكر سبتمبر بسبب الإصابة أيضا.

القائمة شهدت أيضا استمرار تواجد سام مرسي الذي شارك في مباريات المعسكر الماضي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول).

محمد النني (أرسنال).

محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور).

طارق حامد (ضمك).

أحمد حسن "كوكا" (بينديك سبور).

مصطفى محمد (نانت).

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت).

حمدي فتحي (الوكرة).

محمد شريف (الخليج).

سام مرسي (إبسويتش تاون).

أحمد حمدي (مونتريال الكندي).

وسيخوض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال معسكر شهر أكتوبر في أبو ظبي.

ويلعب منتخب مصر يوم 12 أكتوبر مع زامبيا قبل أن يواجه الجزائر يوم 16 أكتوبر.