عبد الهادي: لا أعرف سبب إيقاقي.. وهذا سبب استبعاد ثلاثي الزمالك من مواجهة المقاولون

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - مدحت عبد الهادي

شدد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك على أنه فريقه سيتقدم باستئناف ضد قرار إيقافه من قبل رابطة الأندية المصرية.

وقررت رابطة الأندية إيقاف عبد الهادي لمدة مباراتين وتغريمه 20000 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي عقب مواجهة بيراميدز.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدفين لكل فريق.

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وقال عبد الهادي عبر قناة الزمالك: "حصلت على وعد من عبد الواحد السيد بالتظلم على قرار إيقافي لأنني عرفت أن حكم المباراة والمراقب لم يذكرا أي شيء عني خلال تقريريهما وكل ما حدث هو أننا جميعا اعترضنا على من قام بسبنا وحتى الآن لا أعرف سبب إيقافي".

وتابع "أوسوريو يريد الوصول للشكل النهائي لتشكيل الزمالك خلال الفترة المقبلة، وعقب مواجهة أرتا سولار سيظهر الزمالك بشكل مختلف تماما".

وأضاف "لم يتوقع أي أحد أن نخسر مباراة الذهاب ضد أرتا سولار بهدفين ولكن هذه هي كرة القدم وأهدرنا الكثير من الفرص خلال المباراة وفي كرة القدم لا يهم اسم الفريق الذي تلعب ضده".

وأتم "أوسوريو يرى أنه يحتاج لتواجد جميع اللاعبين ضد أرتا سولار ولذلك فضل إراحة نبيل عماد وعمر جابر وحمزة المثلوثي في مواجهة المقاولون العرب".

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

الزمالك مدحت عبد الهادي
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