مواعيد مباريات الإثنين 25 سبتمبر - الزمالك وبيراميدز.. وكأس السعودية
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 10:26
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين.
ويقدم لكم FiLGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
البنك الأهلي × بيراميدز.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الزمالك × المقاولون العرب.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري المحترفين المصري
النجوم × مكادي.. 4:00 مساء.
بتروجت × أسوان.. 4:00 مساء.
النصر للتعدين × بترول أسيوط 4:00 مساء.
الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة × ريو أفي.. 10:15 مساء.
الدوري التركي
هاتاي سبور × طرابزون سبور.. 8:00 مساء.
كأس خادم الحرمين الشريفين
الجبلين × الهلال.. 6:00 مساء - SSC سبورتس 1.
أحد × النصر.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
نرشح لكم
عبد الهادي: لا أعرف سبب إيقاقي.. وهذا سبب استبعاد ثلاثي الزمالك من مواجهة المقاولون مصدر من جهاز الزمالك الفني لـ في الجول: اتجاه قوي للتظلم على عقوبات الرابطة مصدر من المصري يوضح لـ في الجول مطالب الزمالك لحل أزمة عيد ومنصور تحديد ملعب بلدية المحلة في الدوري الممتاز في الجول يكشف سبب غياب 8 لاعبين من الزمالك ضد المقاولون العرب قائمة الزمالك - عودة زيزو والجزيري وغياب خماسي ضد المقاولون العرب قائمة بيراميدز - باتشيكو يضم 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب