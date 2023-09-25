مواعيد مباريات الإثنين 25 سبتمبر - الزمالك وبيراميدز.. وكأس السعودية

عبد الهادي: لا أعرف سبب إيقاقي.. وهذا سبب استبعاد ثلاثي الزمالك من مواجهة المقاولون

مصدر من جهاز الزمالك الفني لـ في الجول: اتجاه قوي للتظلم على عقوبات الرابطة

مصدر من المصري يوضح لـ في الجول مطالب الزمالك لحل أزمة عيد ومنصور

تحديد ملعب بلدية المحلة في الدوري الممتاز

في الجول يكشف سبب غياب 8 لاعبين من الزمالك ضد المقاولون العرب

قائمة الزمالك - عودة زيزو والجزيري وغياب خماسي ضد المقاولون العرب

قائمة بيراميدز - باتشيكو يضم 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي

أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب