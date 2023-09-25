مواعيد مباريات الإثنين 25 سبتمبر - الزمالك وبيراميدز.. وكأس السعودية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

احتفال الزمالك

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين.

ويقدم لكم FiLGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
مع باتو ومورا وجيمس رودريجيز.. ساو باولو يتوج بلقب كأس البرازيل لأول مرة في تاريخه باريس سان جيرمان لا يرحم ويزيد أوجاع مارسيليا برباعية في كلاسيكو فرنسا دراسة في كلية هارفارد للأعمال بشأن تجديد عقد صلاح مع ليفربول في 2022 كولر: تحفظت على أداء اللاعبين في الشوط الأول أمام سانت جورج

البنك الأهلي × بيراميدز.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الزمالك × المقاولون العرب.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري المحترفين المصري

النجوم × مكادي.. 4:00 مساء.

بتروجت × أسوان.. 4:00 مساء.

النصر للتعدين × بترول أسيوط 4:00 مساء.

الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة × ريو أفي.. 10:15 مساء.

الدوري التركي

هاتاي سبور × طرابزون سبور.. 8:00 مساء.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الجبلين × الهلال.. 6:00 مساء - SSC سبورتس 1.

أحد × النصر.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الزمالك الدوري المصري بيراميدز مواعيد مباريات الإثنين
نرشح لكم
عبد الهادي: لا أعرف سبب إيقاقي.. وهذا سبب استبعاد ثلاثي الزمالك من مواجهة المقاولون مصدر من جهاز الزمالك الفني لـ في الجول: اتجاه قوي للتظلم على عقوبات الرابطة مصدر من المصري يوضح لـ في الجول مطالب الزمالك لحل أزمة عيد ومنصور تحديد ملعب بلدية المحلة في الدوري الممتاز في الجول يكشف سبب غياب 8 لاعبين من الزمالك ضد المقاولون العرب قائمة الزمالك - عودة زيزو والجزيري وغياب خماسي ضد المقاولون العرب قائمة بيراميدز - باتشيكو يضم 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب
أخر الأخبار
أنشيلوتي: أتحمل مسؤولية الخسارة من أتليتكو مدريد.. كنا فريقا هشا 8 دقيقة | الدوري الإسباني
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة النني وتريزيجيه.. الكشف عن قائمة المحترفين المبدئية لمنتخب مصر لمعسكر أكتوبر 41 دقيقة | منتخب مصر
عبد الهادي: لا أعرف سبب إيقاقي.. وهذا سبب استبعاد ثلاثي الزمالك من مواجهة المقاولون 59 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 25 سبتمبر - الزمالك وبيراميدز.. وكأس السعودية ساعة | الدوري المصري
مع باتو ومورا وجيمس رودريجيز.. ساو باولو يتوج بلقب كأس البرازيل لأول مرة في تاريخه 10 ساعة | أمريكا
باريس سان جيرمان لا يرحم ويزيد أوجاع مارسيليا برباعية في كلاسيكو فرنسا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
دراسة في كلية هارفارد للأعمال بشأن تجديد عقد صلاح مع ليفربول في 2022 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن