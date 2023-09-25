مع باتو ومورا وجيمس رودريجيز.. ساو باولو يتوج بلقب كأس البرازيل لأول مرة في تاريخه

توج ساو باولو بلقب كأس البرازيل لأول مرة في تاريخه بالفوز على فلامنجو بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

ولم يسبق لساو باولو أن حقق لقب كأس البرازيل من قبل، حيث خسر نهائي نسخة 2000 لحساب كرزويرو حينها.

ولأول مرة يحقق ساو باولو لقبا محليا منذ عام 2008 حيث كان آخر لقب حققه هو لقب الدوري آنذاك.

وتخطى ساو باولو في مشواره بدءا من ثمن النهائي كل من سبورت ريسيفي وبالميراس وكورينثيانز ثم فلامنجو في المباراة النهائية.

A primeira não dá para esquecer, né? 🏆👏 O São Paulo é campeão da Copa do Brasil 2023 contra o Flamengo pic.twitter.com/E23cJe0gfV — ge (@geglobo) September 24, 2023

وكان ساو باولو قد فاز ذهابا في ماراكانا على فلامنجو بهدف الأرجنتيني جوناثان كاليوري.

وفي الإياب على ملعب مورموبي وأمام حشد من جماهيره تعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم برونو هنريكي لفلامنجو وسجل رودريجو نيستور هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وبفضل اللقب حجز ساو باولو مشاركته في كوبا ليبرتادوريس 2024 بدءا من دور المجموعات الموسم المقبل.

وحقق المدرب دوريفال جونيور لقب كأس البرازيل للمرة الثالثة في مسيرته كمدرب بعدما حققها من قبل مع سانتوس في 2010 وفلامنجو في 2022.

يذكر أن فريق ساو باولو يضم بين صفوفه كل من ألكسندر باتو ولوكاس مورا وخاميس رودريجيز ورافينيا.

ويعد كرزويرو الأكثر تتويجا بلقب كأس البرازيل برصيد 6 ألقاب يليه جريميو بـ 5 ألقاب.