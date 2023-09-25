باريس سان جيرمان لا يرحم ويزيد أوجاع مارسيليا برباعية في كلاسيكو فرنسا

زاد باريس سان جيرمان من أوجاع غريمه التقليدي مارسيليا بالفوز بنتيجة 4-0 في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من: أشرف حكيمي وراندال كولو مواني وجونكالو راموس (2)

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ 11 نقطة في المركز الثالث.

فيما تكبد مارسيليا هزيمته الأولى في الدوري الفرنسي الموسم الجاري وتوقف رصيده عند 9 نقاط.

وتقدم العملاق الباريسي بهدف من ركلة حرة مباشرة سجلها أشرف حكيمي في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 30 خرج كيليان مبابي من أرضية الملعب مصابا بعد سقط للمرة الثانية.

وأضاف كولو مواني الهدف الثاني بمتابعة لكرة مرتدة من القائم بعد تسديدة صاروخية من حكيمي في نهاية الشوط الأول.

وبعد 20 ثانية من بداية الشوط الثاني حول راموس عرضية عثمان ديميبلي في الشباك برأسية.

وفي الدقيقة 89 انطق مواني من الجهة اليمنى وأرسل عرضية للمهاجم البرتغالي الذي أضاف هدفه الثاني والرابع لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز كبير في الكلاسيكو الفرنسي.