مصدر من جهاز الزمالك الفني لـ في الجول: اتجاه قوي للتظلم على عقوبات الرابطة

أبدى مصدر من الجهاز الفني داخل فريق الزمالك استياءه من عقوبات رابطة الأندية وأوضح أن هناك اتجاه قوي للتقدم بتظلم على العقوبات.

وأصدرت رابطة الأندية مجموعة من العقوبات على الفريقين بسبب المشادة التي نشبت بين الجهاز الفني للفريقين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال مصدر من الجهاز الفني لـ الزمالك لـ FilGoal.com: "اتجاه قوي لتقديم تظلم على عقوبات رابطة الأندية الخاصة بأحداث مباراة الزمالك وبيراميدز".

وأضاف "مراقب المباراة أخطر الحكم بالواقعة ومن ثم طرد مدرب المساعد لبيراميدز وهو ما تم إثباته في تقرير الحكم وبيان الرابطة".

وأكمل "الجهاز الفني للزمالك كان رد فعل ولم يخرج عن النص ليكون وصف ما حدث في بيان عقوبات الرابطة هو سوء السلوك".

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وأصدرت رابطة الأندية عدة عقوبات جاءت كالتالي:

بيراميدز × الزمالك

إيقاف علاء الدين محمد مدرب أحمال الفريق بسبب طرده وسب المنافس مع غرامة قدرها 20000.

إيقاف مدحت عبد الهادي لمدة مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي مع غرامة 20000 جنيه.

غرامة 20000 جنيه على النادي بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف محمود علاء مباراة واحدة بسبب طرده بتلقيه إنذارين.

بيراميدز

إيقاف فيليب بيريز مدرب المساعد لبيراميدز وتوقيع غرامة مالية 20000 بسببطرده وتوجيه السباب للمنافس.