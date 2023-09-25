لا ريمونتادا اليوم.. أتليتكو يحسم دربي مدريد بثلاثية

حقق أتليتكو مدريد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية أتليتكو مدريد في المباراة كل من أنطوان جريزمان وألفارو موراتا الذي سجل هدفين، بينما أحرز توني كروس هدف ريال مدريد الوحيد.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 15 في المركز الثاني خلف جيرونا وبرشلونة بفارق نقطة.

ولم يتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز عن طريق الريمونتادا أو العودة في النتيجة كما هي عادته في في 3 مباريات سابقة في الدوري.

واستقبلت شباك ريال مدريد 6 أهداف منذ بداية الدوري خلال الموسم الحالي منهم 4 أهداف بأقدام لاعبيه السابقين.

وحقق سيميوني الفوز السادس في دربي مدريد منذ تولي تدريب أتليتكو وكان خمسة منهم ضد كارلو أنشيلوتي .

وبشكل عام خسر أنشيلوتي مباراته الثامنة ضد سيميوني مع جميع الفرق.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بخمسة لاعبين في وسط الملعب ومع وجود رودريجو فقط في خط الهجوم.

تشكيلة ريال مدريد لدربي مدريد 📋 رودريجو يقود هجوم ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد ⚪✅ pic.twitter.com/jaYtlceNqI — FilGoal (@FilGoal) September 24, 2023

وصف المباراة

تقدم أتليتكو مدريد بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة برأسية من موراتا بعد عرضية من صامويل لينو.

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وأضاف جريزمان الهدف الثاني برأسية أخرى في الدقيقة الـ 17 مستغلا عرضية من ساؤول نيجيز.

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ومنع كيبا أريزابالاجا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 31 بتسديدة من ساؤول من داخل منطقة الجزاء.

وقلص كروس الفارق في الدقيقة الـ 35 لريال مدريد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وسجل إدواردو كامافينجا هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة الـ 44 ولكن الحكم لم يحتسبه لأنه رأى أن روديجير المتسلل كان متداخلا.

وأجرى ريال مدريد تبديله الأول بين شوطي المباراة بخروج لوكا مودريتش ودخول خوسيلو.

وبعد 35 ثانية من بداية الشوط الثاني سجل موراتا الهدف الثالث برأسية جديدة بعد عرضية أخرى من ساؤول.

بعد الهدف أجرى أنشيلوتي ثلاثة تبديلات جديدة بدخول أوريلين تشواميني وفيرلان ميندي وناتشو فيرنانديز بدلا من فران جارسيا ولوكاس فاسكيز وإدواردو كامافينجا.

وتألف أوبلاك في التصدي لتسديدة قوية من براهيم دياز بعد انطلاقة رائعة في الدقيقة الـ 77.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد لاس بالماس على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل، بينما سيحل أتليتكو مدريد ضيفا على أوساسونا.