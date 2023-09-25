فاروق جعفر: أستحق الترشح لرئاسة الزمالك.. وهذا موعد الكشف عن قائمتي الانتخابية

كشف فاروق جفعر نجم الزمالك السابق عن أسباب خوضه لانتخابات النادي الأبيض على منصب الرئيس.

وقال فاروق جعفر عبر قناة أون E: "ترشحت لرئاسة نادي الزمالك لأنني أستحق الترشح".

وأضاف "إذا لم أكن مستعد جيدا للترشح لرئاسة الزمالك ولدي القدرة والجرأة على أن أكون مؤهلا لهذا المنصب فلن أترشح لرئاسة النادي".

وأكمل "وفي حالة الفوز بمنصب رئيس الزمالك فكل فرد من المجلس سيتولى إدارة أحد الملفات وأنا كرئيس سأتولى إدارة الملفات في الأمور التي أجيدها ولدي خبرة كبيرة فيها".

وأوضح "سوف أعلن عن قائمتي الانتخابية في أقرب وقت فور الاستقرار على جميع الأسماء وبعد نهاية فترة الطعن على المرشحين".

واستطرد "أنا ضد مبدئ توزيع الأدوار على أعضاء القائمة الانتخابية وفي لحظة يحدث عدم اتفاق بشأن أمر ما ويتم تفكيك القائمة".

وأتم تصريحاته "لن أضع أي شخص في قائمتي الانتخابية سوى الذي سيفيد نادي الزمالك".