مصدر من المصري يوضح لـ في الجول مطالب الزمالك لحل أزمة عيد ومنصور

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 00:02

كتب : حامد وجدي

أحمد أيمن منصور - أحمد عيد

كشف مصدر من النادي المصري حقيقة ما دار بين أحمد عيد وأحمد أيمن منصور خلال المفاوضات مع الزمالك لحل الأزمة.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور تواجد اليوم في مقر نادي الزمالك للاجتماع بمسؤولي القلعة البيضاء وحل الأزمة.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "ليس لنا علاقة بأزمة أحمد أيمن منصور وأحمد عيد مع الزمالك".

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وأوضح "الثنائي أبلغنا بأن الزمالك يريد الحصول على مليون جنيه قيمة مقدم التعاقد التي دُفعت لأحمد أيمن منصور في وقت سابق، و3 ملايين جنيه من أحمد عيد تساوي قيمة عرض وصل له من قبل".

وتابع "الثنائي طلب تأجيل إجراء التحقيق في اتحاد الكرة لحين حل الأزمة مع الزمالك، وسيخضع كلاهما للتحقيق منتصف الأسبوع الجاري في مقر اتحاد الكرة".

وأتم "إذا لم يتم حل الأزمة بين الثنائي والزمالك، إدارة المصري ستتدخل وسيتم التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

ماذا حدث

انتقل الظهير الأيمن أحمد عيد من صفوف الزمالك إلى إنبي بداية الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبعد نهاية الموسم لم يوقع اللاعب على العقد الجديد الذي يُفعل أحقية الشراء لصالح نادي إنبي.

ولم يدرج الزمالك اسم اللاعب في قائمته الأولى للموسم الجديد، ليوقع مع المصري بشكل حر وينضم للنادي البورسعيدي.

وهنا قدم الزمالك شكوى إلى اتحاد الكرة ضد أحمد عيد يشير فيها إلى ان انتقاله لصفوف المصري غير صحيح.

أما أحمد أيمن منصور انتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية موسم 2021-2022 ثم وقع مع الزمالك بعقد ثنائي، وانضم لصفوف طلائع الجيش موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبعد نهاية تعاقده وبسبب منع الزمالك من قيد اللاعبين انتقل إلى النادي المصري.

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