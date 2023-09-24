قمصان: الفوز على سانت جورج مطمئن.. والأهلي لم يحسم التأهل بعد

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 23:21

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سانت جورج

أبدى سامي قمصان مدرب الأهلي سعادته بفوز الأهلي بثلاثية دون رد ‏على سانت جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في ‏ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

وأوضح قمصان أن البداية تعد مطمئنة وأن الأهلي يسير بخطوات واسعة، وإن كان لم يصل ‏بعد لأفضل مستوى، لكن تسجيل ثلاثة أهداف في أولى جولات الفريق يعد بداية قوية ومطمئنة ‏للفريق وللجماهير.‏

وأشار مدرب الفريق إلى أن فريق سانت جورج من أفضل الفرق في دور الـ32، وأن الأهلي ‏لم يحسم تأهله بشكل رسمي وما زال هناك مباراة عودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.‏

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وأوضح قمصان أن الثنائي إمام عاشور ورضا سليم من العناصر المميزة، وطريقتهما تناسب ‏الفريق وتوقيت مشاركتهما يحسب للمدير الفني مارسيل كولر والذي ساعدهما بشكل مميز ‏للظهور مع الفريق.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي حقق فوزًا مطمئنًا في بطولة دوري ‏إفريقيا المحببة للجماهير، وأن الفريق جاهز للمنافسة في جميع البطولات التي يشارك بها هذا ‏الموسم.‏

واستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سانت جورج الإثيوبي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وخاض فريق سانت جورج مباراة الذهاب الخاصة به في استاد القاهرة لعدم تطابق ملعبه مع المواصفات الخاصة بالاتحاد الإفريقي لاستضافة المباريات.

ثلاثية فوز الأهلي جاءت بقدم حسين الشحات هدفين، وهدف من البديل أحمد عبد القادر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري في استاد القاهرة أيضا.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا سانت جورج
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