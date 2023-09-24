سجل وصنع وألغي له هدف آخر.. حمدي فتحي يضع بصمته الأولى في فوز الوكرة أمام المرخية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

وقّع حمدي فتحي على أولى أهدافه بقميص الوكرة في الفوز على المرخية بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

سجل لاعب منتخب مصر هدفا وصنع آخر وألغي له هدفا في مباراة خاضها أساسيا.

وتقدم حمدي فتحي بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 30 سجل حمدي هدفا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ أثناء بناء الهجمة.

وأهدر الجزائري محمد بن يطو ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لصالح الوكرة كاد أن يزيد الغلة للضيوف، تصدى لها لؤي شريف حارس أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني سجل جايسون دالا هدف الوكرة الثاني بعد مجهود فردي رائع بالتوغل من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 88، سجل يوسف الخطيب هدف الوكرة الثالث، حيث استغل حمدي فتحي خطأ الحارس في عدم الإمساك بالكرة وأرسل تمريرة للخطيب الذي سجل بطريقة رائعة في الشباك.

وحقق الوكرة ثاني انتصاراته في الدوري برصيد 8 نقاط في المركز الرابع من 4 جولات.

بينما يتذيل المرخية الترتيب برصيد 0 من النقاط في المركز الـ 12 والأخير.

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