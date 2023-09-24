سجل وصنع وألغي له هدف آخر.. حمدي فتحي يضع بصمته الأولى في فوز الوكرة أمام المرخية
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 22:35
كتب : FilGoal
وقّع حمدي فتحي على أولى أهدافه بقميص الوكرة في الفوز على المرخية بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
سجل لاعب منتخب مصر هدفا وصنع آخر وألغي له هدفا في مباراة خاضها أساسيا.
وتقدم حمدي فتحي بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
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وفي الدقيقة 30 سجل حمدي هدفا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ أثناء بناء الهجمة.
بعد العودة إلى تقنية الفيديو.. الحكم ألغي هذا الهدف لفريق #الوكرة أمام #المرخية.. هل القرار صحيح ؟#دوري_نجوم_إكسبو #المرخية_الوكرة#قنوات_الكاس pic.twitter.com/n7Xx2xosLp— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 24, 2023
وأهدر الجزائري محمد بن يطو ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لصالح الوكرة كاد أن يزيد الغلة للضيوف، تصدى لها لؤي شريف حارس أصحاب الأرض.
وفي الشوط الثاني سجل جايسون دالا هدف الوكرة الثاني بعد مجهود فردي رائع بالتوغل من الجهة اليمنى.
هدف دالا في شباك المرخية 🔥🔥#المرخية_الوكرة | #دوري_نجوم_إكسبوpic.twitter.com/BTqW9YF8Tw— نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) September 24, 2023
وفي الدقيقة 88، سجل يوسف الخطيب هدف الوكرة الثالث، حيث استغل حمدي فتحي خطأ الحارس في عدم الإمساك بالكرة وأرسل تمريرة للخطيب الذي سجل بطريقة رائعة في الشباك.
هدف يوسف الخطيب في شباك المرخية 🤩#المرخية_الوكرة | #دوري_نجوم_إكسبوpic.twitter.com/Uk2stS7hUz— نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) September 24, 2023
وحقق الوكرة ثاني انتصاراته في الدوري برصيد 8 نقاط في المركز الرابع من 4 جولات.
بينما يتذيل المرخية الترتيب برصيد 0 من النقاط في المركز الـ 12 والأخير.