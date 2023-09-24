انتهت الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (3)-(1) ريال مدريد

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق77. يان أوبلاك يتألق في التصدي لتسديدة براهيم دياز.

ق64. تسديدة قوية من تشواميني تمر بجوار المرمى.

ق46. جووووول الثالث لأتليتكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا برأسية جديدة بعد 35 ثانية من بداية الشوط.

تبديل أول لريال مدريد بدخول خوسيلو بدلا من مودريتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق إدواردو كامافينجا بسبب وجود روديجير في حالة تسلل.

ق35. جووووول أول راائع لريال مدريد عن طريق توني كروس بتسديدة صاروخية.

ق31. كيبا يتألق ويمنع الثالث من ساؤول.

ق17. جوووووول الثاااني لأتليتكو مدريد عن طريق أنتوان جريزمان برأسية أخرى بعد عرضية من ساؤول.

ق4. جوووووول أول لأتليتكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا برأسية بعد عرضية من صامويل لينو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أتليتكو مدريد ريال مدريد الدوري الإسباني
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