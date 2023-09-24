تحديد ملعب بلدية المحلة في الدوري الممتاز
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 21:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي بلدية المحلة توقيع عقود خوض مبارياته بالموسم المقبل على ملعب غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.
وتقدم نادي بلدية المحلة بالشكر لغزل المحلة على موافقته على خوض مباريات الفريق على ملعب الأخير الذي وضع مصلحة المدينة فوق كل شيء.
وصعد بلدية المحلة خلال الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز بعد أن احتل صدارة مجموعة بحري في الدرجة الثانية بالموسم الماضي.
ويلعب غزل المحلة خلال الموسم الحالي في دوري المحترفين بعد أن هبط الفريق بنهاية الموسم الماضي.
وحقق بلدية المحلة الفوز في المباراة الأولى على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل.
وسيلعب غزل المحلة مباراته الأولى على ملعب الغزل ضد سموحة يوم الثلاثاء 26 سبتمبر في الجولة الثانية من الدوري المصري.
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