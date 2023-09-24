مصر تواجه زامبيا قبل ودية الجزائر في أكتوبر.. وطرح التذاكر

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 21:36

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - تونس

تحدد بشكل رسمي هوية منافسي منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل في الإمارات.

وسيخوض منتخب مصر مواجهة أولى ضد زامبيا يوم 12 أكتوبر المقبل ثم الجزائر يوم 16 أكتوبر وديا.

وتقام كلا المباراتين على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا سيدات - رباعية جديدة لمنتخب مصر ضد جنوب السودان استدعاء عمر فايد وبلال مظهر لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادا لودية أوزبكستان التونسي وجدي الدردوري يقود منتخب مصر في كأس العالم لـ "ميني فوتبول" منافس قوي محتمل ينتظر الفراعنة.. منتخب مصر في التصنيف الأول بـ أمم إفريقيا 2023

وطرح مجلس أبو ظبي الرياضي تذاكر مواجهتي منتخب مصر الوديتين.

وتبدأ أسعار التذاكر من 430 جنيه لـ 4320 جنيه لكل مباراة. (يمكنكم حجز التذاكر من هنــــــــــــــــا)

وتحتضن أبو ظبي، معسكر منتخب مصر، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمدينة العين، وذلك في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة المصري في وقت سابق لـ FilGoal.com: "منتخب مصر يخوض مباراة ودية أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر في أبوظبي".

وأضاف "كما تقرر إقامة المواجهة ضد الجزائر في نفس المدينة يوم 16 أكتوبر بدلا من إقامتها في القاهرة".

واختتم المصدر تصريحاته "استقر المنتخب على خوض مواجهة الجزائر يوم 17 بدلا من 16 حتى لا تتكرر أزمة تواجد لاعبي الأهلي مع المنتخب مثل التوقف الماضي".

وحسم منتخبا مصر والجزائر تأهلهما إلى كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل.

ولعب منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير بشهر سبتمبر الجاري ضد إثيوبيا وفاز عليها بهدف دون رد في ختام تصفيات كأس الأمم.

وخسر الفراعنة لأول مرة تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، في مباراة ودية أمام تونس بنتيجة 3-1.

منتخب مصر زامبيا الجزائر
نرشح لكم
تصفيات أمم إفريقيا سيدات - رباعية جديدة لمنتخب مصر ضد جنوب السودان استدعاء عمر فايد وبلال مظهر لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادا لودية أوزبكستان منافس قوي محتمل ينتظر الفراعنة.. منتخب مصر في التصنيف الأول بـ أمم إفريقيا 2023 تصنيف فيفا - هبوط منتخب مصر مركزا وتقدم تونس والمغرب.. والأرجنتين في الصدارة المتحدة تعلن استضافة أبو ظبي لمعسكر منتحب مصر في أكتوبر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: معسكر المنتخب في أبو ظبي.. ومواجهة زامبيا قبل الجزائر منعا لتكرار أزمة الأهلي.. الجزائر تعلن موعد المباراة الودية أمام منتخب مصر اتحاد الكرة: تقديم موعد مباراة مصر والجزائر الودية من أجل الأهلي
أخر الأخبار
الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي بثلاثية في سانت جورج دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد 4 دقيقة | الدوري الإسباني
تحديد ملعب بلدية المحلة في الدوري الممتاز 7 دقيقة | الدوري المصري
مصر تواجه زامبيا قبل ودية الجزائر في أكتوبر.. وطرح التذاكر 21 دقيقة | منتخب مصر
كلوب: تشكيل وست هام يتمتع يجودة واضحة.. وسعيد بالأداء الناضج للفريق 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف سبب غياب 8 لاعبين من الزمالك ضد المقاولون العرب 33 دقيقة | الدوري المصري
تعادل جديد لكن سلبي.. مرموش يكتفي بـ 65 دقيقة ضد فرايبورج ساعة | المحترفون
قائمة الزمالك - عودة زيزو والجزيري وغياب خماسي ضد المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن