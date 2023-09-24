في الجول يكشف سبب غياب 8 لاعبين من الزمالك ضد المقاولون العرب

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 21:24

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

شهدت قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري غياب 8 لاعبين.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً غدا الإثنين.

تعرف على قائمة الأبيض لمواجهة ذئاب الجبل من هنــــــــــــــــــا.

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ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الأبيض عن لقاء الغد.

حمزة المثلوثي - عمر جابر - نبيل عماد: وجهة نظر فنية من خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ليصبح الثلاثي أكثر جاهزية لمباراة أرتا سولار الجيبوتي.

وأخطر أوسوريو الثلاثي أنه عنصر أساسي في حساباته من أجل مباراة بطل جيبوتي، وأن المباراة تعتبر حياة او موت بالنسبة له لذلك فضل استبعاده.

محمود علاء: إيقاف لمباراة واحدة بسبب طرده ضد بيراميدز.

عبد الله جمعة: يخضع لبرنامج تدريبي خاص بإنقاص الوزن والوصول للوزن المثالي قبل عودته للمباريات بعد انتهاءه من البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته في الركبة.

أحمد فتوح: عدم انتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته بآلام أسفل عضلات البطن.

سامسون أكينيولا: وجهة نظر فنية.

محمود حمدي "الونش": استمرار برنامجه التأهيلي.

وتعادل الزمالك في الجولة الأولى من الموسم مع بيراميدز بنتيجة 2-2.

فيما خسر المقاولون العرب من الصاعد حديثا بلدية المحلة بنتيجة 2-0.

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