تعادل جديد لكن سلبي.. مرموش يكتفي بـ 65 دقيقة ضد فرايبورج

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

تعادل إينتراخت فرانكفورت سلبيا مع فرايبورج في الجولة الخامسة من الدوري الألماني، في مباراة شهدت مشاركة عمر مرموش أساسيا.

وللمباراة الرابعة على التوالي يتعادل فرانفكورت الدوري الألماني، جاءت 3 منها بنتيجة 1-1 والأخيرة سلبية.

وتألق كيفين تراب في التصدي لفرصة ريتسو دوان لاعب فرايبورج وأبعدها لركنية في الدقيقة الرابعة.

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وأرسل الجزائري فارس شعيبي لاعب فرانكفورت تسديدة قوية تصدى لها الحارس في الدقيقة 11.

وطالب لاعبو فرايبورج الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 42 رفض الحكم احتسابها.

ظهور مرموش الأول في اللقاء هجوميا في بداية الشوط الثاني وسدد كرة قوية في الدقيقة 46 أبعدها الحارس مانعا تقدم أصحاب الأرض.

وتألق تراب مجددا في التصدي لفرصة فينتشينزو جريفو في الدقيقة 54.

واسُتبدل مرموش في الدقيقة 65 وعوضه يسييك نجانكام.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل جونيور أدامو هدفا لفرايبورج ألغي بداعي التسلل وهو أكدته تقنية الفيديو لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وارتفع رصيد الفريقان للمركز الثامن والتاسع على الترتيب برصيد 7 نقاط.

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