قائمة الزمالك - عودة زيزو والجزيري وغياب خماسي ضد المقاولون العرب

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 20:49

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

وشهدت القائمة عودة محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري وحاتم محمد "سكر".

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ويغيب عن القائمة عمر جابر وعماد نبيل وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا وأحمد فتوح.

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

الدفاع: حسام عبد المجيد – حاتم محمد "سكر" – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – محمد طارق – محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد حسام "بيسو" – عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي.

وتعادل الزمالك في الجولة الأولى من الموسم مع بيراميدز بنتيجة 2-2.

فيما خسر المقاولون العرب من الصاعد حديثا بلدية المحلة بنتيجة 2-0.

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