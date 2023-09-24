الصناعة الثالثة من إمام عاشور.. الشحات يتقدم لـ الأهلي ضد سانت جورج

واصل إمام عاشور صناعة الأهداف مع الأهلي في ثالث مباراة له بالقميص الأحمر.

وصنع إمام عاشور هدف تقدم الأهلي أمام سانت جورج الإثيوبي والذي سجله حسين الشحات.

ويلعب الأهلي ضد سانت جورج في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 28 بقدم حسين الشحات بعد تمريرة من إمام عاشور.

وانطلق الشحات نحو منطقة الجزاء ورواغ المدافع ثم سدد الكرة على يسار الحارس.

ويعد الهدف هو رقم 13 لـ حسين الشحات مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وهو الهدف الثالث الذي يصنعه إمام عاشور مع الأهلي بعدما صنع هدفين أمام المصري في الدوري.