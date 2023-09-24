تشكيل ريال مدريد - كروس ومودريتش أساسيان بالدربي.. وعودة فران جارسيا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل الدربي ضد أتليتكو مدريد.

ويلتقي ريال مدريد مع أتليتكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة توني كروس ولوكا مودريتش كأساسيان.

ويعود فران جارسيا للتشكيل الأساسي بعد أن جلس كبديل في المباراة الماضية ضد يونيون برلين.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا.

الهجوم: رودريجو - جود بيلينجهام.

وحقق ريال مدريد الفوز في مبارياته الخمسة الأولى بالدوري محققا العلامة الكاملة حتى الآن.