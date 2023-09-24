بهدف قاتل.. حرس الحدود يفوز على أبو قير للأسمدة بدوري المحترفين

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

حرس الحدود قبل لقاء الأهلي

حقق حرس الحدود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

المباراة كانت هي الثانية في دوري المحترفين بعد التعادل بين السكة الحديد ولافيينا.

وأدار المباراة مبروك نبيل كحكم ساحة.

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الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف وسط سيطرة من حرس الحدود.

في الشوط الثاني تمكن إبراهيم القاضي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 88 برأسية قاتلة.

هدف القاضي كان هو الأول في تاريخ دوري الدرجة الثانية بمسماه الجديد دوري المحترفين.

وكاد أبو قير للأسمدة أن يسجل التعادل أمام المرمى الخالي في الدقيقة الـ 93 ولكن الكرة جاءت بعيدة عن المرمى.

وبذلك الفوز يتصدر حرس الحدود جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت.

أبو قير للأسمدة دوري المحترفين حرس الحدود
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