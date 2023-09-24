بهدف قاتل.. حرس الحدود يفوز على أبو قير للأسمدة بدوري المحترفين

حقق حرس الحدود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

المباراة كانت هي الثانية في دوري المحترفين بعد التعادل بين السكة الحديد ولافيينا.

وأدار المباراة مبروك نبيل كحكم ساحة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف وسط سيطرة من حرس الحدود.

في الشوط الثاني تمكن إبراهيم القاضي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 88 برأسية قاتلة.

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جووووووووووووول💥🔥.. إبرهيم القاضي يسجل هدف قاتل لفريق حرس الحدود في مرمى أبو قير للأسمدة

(حرس الحدود 1 - 0 أبو قير للأسمدة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/fmpQ5setgy — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 24, 2023

هدف القاضي كان هو الأول في تاريخ دوري الدرجة الثانية بمسماه الجديد دوري المحترفين.

وكاد أبو قير للأسمدة أن يسجل التعادل أمام المرمى الخالي في الدقيقة الـ 93 ولكن الكرة جاءت بعيدة عن المرمى.

فرصة مستحيل تضيع لو اتكررت 100 مرة"😱⚽.. أبو قير للأسمدة يضيع هدف التعادل في الوقت الإضافي من زمن المباراة (حرس الحدود 1 - 0 أبو قير للأسمدة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/oJUkfRB5DT — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 24, 2023

وبذلك الفوز يتصدر حرس الحدود جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت.