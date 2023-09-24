قائمة بيراميدز - باتشيكو يضم 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي

أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

خبر في الجول - عيد ومنصور في مقر الزمالك لإنهاء أزمة انتقالهما إلى المصري

وكيل باتشيكو لـ في الجول: لم نتلق عروضا من مارسيليا.. والمدرب لم يطلب الرحيل

مصدر من بيراميدز لـ في الجول ردا على عرض مارسيليا لباتشيكو: هناك شرط جزائي

حسين لبيب: الزمالك قادر على الاحتفاظ بـ زيزو.. وهذا موقفنا من غرامة كهربا

عامر حسين: تأجيل مباريات الدوري؟ نعمل حساب الارتباطات القارية.. وموعد السوبر وموقف الزمالك

لبيب: مشاكل الزمالك كبيرة جدا.. وعقود اللاعبين مبالغ فيها مقارنة مع الأهلي

خبر في الجول - فتوح خارج مباراة الزمالك والمقاولون