قائمة بيراميدز - باتشيكو يضم 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 20:10
كتب : بسام أبوبكر
أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.
ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة عصرا غدا الاثنين على استاد السلام.
وجاءت قائمة بيراميدز:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب.
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال.
خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل.
خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.
واستهل بيراميدز الموسم بالتعادل مع الزمالك بنتيجة 2-2 في قمة الجولة الأولى.
فيما خسر البنك الأهلي في افتتاح الدوري أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-0.