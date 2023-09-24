تصفيات أمم إفريقيا سيدات - رباعية جديدة لمنتخب مصر ضد جنوب السودان

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات

جدد منتخب مصر للسيدات تفوقه على نظيرتهن جنوب السودان بنتيجة 4-0 إيابا في الملحة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.

سجلت أهداف منتخب مصر للسيدات: سامية آدم وحلا مصطفى وسارة عصام (2).

وأقيم اللقاء على أرضية استاد السلام.

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وكانت سيدات مصر فزن ذهابا بنتيجة 4-0، ليتأهلن للمرحلة التالية بمجموع 8-0.

وسجلت أهداف مصر في الذهاب كل من سامية آدم وحلا مصطفى وأمنية سمير ومايا إيهاب.

وستلتقي سيدات مصر مع الفائز من السنغال وموزمبيق في الدور الثاني من التصفيات الإفريقية والتي ستقام غدا الإثنين.

وكانت مباراة الذهاب بين السنغال وموزمبيق انتهت بالتعادل 1-1.

وستقام بطولة أمم إفريقيا 2024 بالمغرب ولم تُحدد مواعيدها النهائية بعد.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

بينما لم يسبق لمنتخب جنوب السودان منافس منتخب السيدات التواجد في أمم إفريقيا من قبل.

وينطبق الأمر نفسه على منتخب موزمبيق المنافس المحتمل حال التأهل للدور الثاني، أما السنغال فتأهلت مرتين آخرها النسخة الماضية والتي حققت فيها سيدات السنغال الوصول لربع النهائي.

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