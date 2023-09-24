تشكيل سانت جورج - ثلاثي هجوم يواجه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

قائمة بيراميدز - باتشيكو يضم 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي

استدعاء عمر فايد وبلال مظهر لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادا لودية أوزبكستان

مباشر أبطال إفريقيا - سانت جورج (0)-(0) الأهلي.. فرصة من الشحات

مصدر من مارسيليا يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع باتشيكو

تشكيل الأهلي - الشحات وكهربا يقودان الهجوم أمام سانت جورج

خبر في الجول - عيد ومنصور في مقر الزمالك لإنهاء أزمة انتقالهما إلى المصري

وكيل باتشيكو لـ في الجول: لم نتلق عروضا من مارسيليا.. والمدرب لم يطلب الرحيل

مصدر من بيراميدز لـ في الجول ردا على عرض مارسيليا لباتشيكو: هناك شرط جزائي