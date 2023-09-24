تشكيل سانت جورج - ثلاثي هجوم يواجه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 19:47

كتب : FilGoal

سان جورج الإثيوبي

أعلن زيريهون كاميل المدير الفني لـ سانت جورج الإثيوبي تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة ويبدأ في الثامنة مساءً.

وتعد المباراة على ملعب بطل إثيوبيا.

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وجاء تشكيل الفريق الإثيوبي:

حراسة المرمى: باهرو ريجاسا

الدفاع: رمضان محمد - إدوين فريمبونج - أمانويل مينجيشا - هانوك جيربا

الوسط: داويت أليمو - ناتانلي زيليكي - كوامي فريمبونج

الهجوم: أمانويل إندايل - أبيل تالاهون - تيجانو دامي

فيما جاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – كهربا – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – ياسر إبراهيم – صلاح محسن – أحمد عبد القادر – محمد الضاوي – أفشة – طاهر محمد – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا"

ويغيب عن الأهلي الثنائي الجديد رضا سليم وأنتوني موديست.

سانت جورج الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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