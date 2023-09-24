أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 19:34

كتب : FilGoal

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب غدا الإثنين في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وسيقود المباراة أمين عمر كحكم ساحة ويعاونه كل من أحمد حسام طه وسيد نافع.

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ويتواجد مصطفى شهدي كحكم رابع.

ويقود المباراة من غرفة الفيديو محمد عادل ويعاونه سامي هلهل.

الزمالك كان قد تعادل في المباراة الأولى ضد بيراميدز بهدفين لكل فريق، بينما خسر المقاولون العرب من بلدية المحلية بهدفين دون مقابل.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري
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