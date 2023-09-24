استدعاء عمر فايد وبلال مظهر لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادا لودية أوزبكستان

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استدعاء الثنائي عمر فايد وبلال مظهر لمعسكر الفريق لشهر أكتوبر المقبل، لخوض مباراة ودية أمام أوزبكستان.

وسيبدأ معسكر المنتخب الأولمبي من يوم 9 أكتوبر إلى 17 من الشهر ذاته استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس.

وتبدأ دورة الألعاب الأولمبية يوم 26 يوليو من العام المقبل وحتى 11 أغسطس.

ويلعب عمر فايد في فريق نوفي بازار الصربي، بينما يتواجد بلال مظهر رفقة باناثينايكوس اليوناني.

وقال محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الاتحاد المصري عبر حسابات اتحاد الكرة على مواقع التواصل الإجتماعي: "الجهاز الفني يراقب جميع اللاعبين للاستقرار على القائمة المحلية المقرر إعلانها قبل بدء المعسكر".

وأنهى تصريحاته قائلا: "ميكالي يعقد اجتماعات بشكل مستمر مع الجهاز المعاون له لمتابعة اللاعبين".

🔴 المنتخب الأوليمبي يستدعي عمر فايد وبلال مظهر لمعسكر أكتوبر استعدادا لودية أوزبكستان استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على استدعاء الثنائي المحترف عمر فايد المنضم لنادى نوفي بازار الصربي وبلال مظهر المحترف فى باناثينايكوس اليوناني إلى… pic.twitter.com/DJxKa3sYRx — EFA.eg (@EFA) September 24, 2023

وعسكر المنتخب الأولمبي مسبقا في العين السخنة وواجه منتخب روسيا للمحليين وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما انتصر المنتخب في المباراة الأخرى أمام روسيا الأولمبي بهدفين مقابل هدف مع غياب 7 لاعبين أساسيين عن اللقاء.

يذكر أن عمر فايد بدأ مسيرته مع المقاولون قبل أن ينتقل إلى فناربخشة مقابل 551 ألف يورو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتم إعارته لنوفي بازار.

وعلى الجانب الآخر بدأ بلال مظهر أيضا في المقاولون، قبل أن ينتقل إلى باوك اليوناني بدون مقابل في موسم 2020-2021، وبعد موسم ونصف انضم إلى باناثينايكوس.