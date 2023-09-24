مصدر من مارسيليا يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع باتشيكو

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 19:17

كتب : حسام أحمد

جايمي باتشيكو

كشف مصدر من نادي مارسيليا الفرنسي حقيقة وجود مفاوضات مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي في الساعات الأخيرة بتدريب مارسيليا بعد إقالة مدربه مارسيلينو.

وقال مصدر من نادي مارسيليا لـ FilGoal.com: "لم نتواصل مع جايمي باتشيكو من قبل، ولن نتواصل معه".

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وشدد "هو ليس مرشحا لتدريب مارسيليا، ولم يكن كذلك من قبل".

وصرّح بيدرو نيتو وكيل باتشيكو في وقت سابق لـ FilGoal.com: "باتشيكو لديه تعاقد ممتد مع بيراميدز لنهاية الموسم، المدرب يحب النادي ومستمر".

وأضاف وكيل باتشيكو "لا يوجد مفاوضات مع مارسليا ولم نتلق عروضا سواء من النادي الفرنسي أو أي فريق آخر".

واختتم بيدرو نيتو تصريحاته "باتشيكو لم يطلب الرحيل مطلقا عن بيراميدز ولم يتحدث مع أحد في النادي بشأن رحيله".

ويرتبط باتشيكو بتعاقد مع بيراميدز حتى نهاية الموسم الجاري، والذي استهله بتعادلين أمام كل من الجيش الرواندي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري على الترتيب.

وكان مصدر من بيراميدز قد كشف لـ FilGoal.com عن شرط جزائي في التعاقد مع باتشيكو وعدم علمهم برغبته في الرحيل. (تفاصيل)

ويلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي عصر غدا الإثنين في تمام الرابعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وتعود آخر تجربة للبرتغالي في أوروبا موسم 2007-08 مع بيلننسيتش البرتغالي حيث قاد من ذلك الحين فرق الشباب السعودي والزمالك وبيراميدز وبكين جوان وتيانجيان تيدا الصينيان.

وقاد باتشيكو بيراميدز الموسم الماضي للوصول لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

وخلال مشواره مع الفريق حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 وخسر 5 خلال 24 مباراة.

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال، الأسبوع الماضي.

وأفاد النادي في بيان "يرى نادي أولمبيك مرسيليا أن ما حدث يوم 18 سبتمبر لا يسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بممارسة الوظيفة التي تم تعيينهم من أجلها في ظروف جيدة".

وأضاف البيان "نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه مهمتهم في أولمبيك مرسيليا".

وتابع البيان "يشعر النادي بأكمله بخيبة أمل كبيرة لأنه اضطر إلى إقالة المدرب وطاقمه الفني، الذين وصلوا إلى مارسيليا يوم 23 يونيو الماضي لأسباب غير رياضية".

وأوضحت جريدة ليكيب أن قادة مجموعات مشجعي مارسيليا اجتمعوا مع المدرب وكبار المسؤولين بالنادي للتعبير عن استيائهم لسوء النتائج.

وأضاف تقرير ليكيب أن مارسيلينو أبلغ لاعبي مارسيليا برحيله عن الفريق عقب هذا الاجتماع العاصف.

ومن المتوقع أن يتولى نجم فرنسا السابق جان بيير بابان تدريب الفريق أمام أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ولم ينجح مارسيلينو في قيادة مارسيليا للتأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام باناثينايكوس اليوناني.

وحقق مارسيليا فوزين فقط في 5 مباريات بالموسم الجديد للدوري الفرنسي.

جايمي باتشيكو مارسيليا الدوري الفرنسي بيراميدز
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