تشكيل الأهلي - الشحات وكهربا يقودان الهجوم أمام سانت جورج
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 19:17
كتب : أحمد الخولي
عاد حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" لقيادة هجوم الأهلي من جديد في مواجهة سانت جورج الإثيوبي.
ويستمر إمام عاشور في الظهور بتشكيل الأهلي الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي.
ويلعب الأهلي ضد سانت جورج في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول
الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور
الهجوم: بيرسي تاو – كهربا – حسين الشحات
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير – ياسر إبراهيم – صلاح محسن – أحمد عبد القادر – محمد الضاوي – أفشة – طاهر محمد – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا"
ويغيب عن الأهلي الثنائي الجديد رضا سليم وأنتوني موديست.
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