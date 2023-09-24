ببطاقة حمراء وبدون أهداف.. السكة الحديد يتعادل مع لافيينا في افتتاح دوري المحترفين

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 18:53

كتب : رضا السنباطي

السكة الحديد و لافيينا

تعادل السكة الحديد مع لافيينا بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

المباراة كانت هي الافتتاحية لدوري المحترفين في نسخته الأولى.

وأدار المباراة تحكيميا إبراهيم محجوب كحكم ساحة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عيد ومنصور في مقر الزمالك لإنهاء أزمة انتقالهما إلى المصري "واحدة من أتعس كوارث أياكس".. إيقاف كلاسيكو هولندا بـ 55 دقيقة بسبب شغب الجماهير 285 دقيقة بلا هدف.. تشيلسي يخسر مجددا أمام أستون فيلا

وشهدت الدقيقة الـ 42 طرد سيرياك سيلا لاعب السكة الحديد بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وتقام حاليا المباراة الثانية من الجولة الأولى بين حرس الحدود وأبو قير للأسمدة.

وحصل كلا الفريقين نقطتهما الأولى في الدوري بالموسم الجديد.

السكة الحديد لافيينا دوري المحترفين
نرشح لكم
اتحاد الكرة يطاب أندية الدرجة الثانية والثالثة بتوثيق عقودهم دوري المحترفين - حصاد الجولة الأولى.. 3 ضربات جزاء وحالتي طرد ومعدل تهديفي جيد دوري المحترفين - انتصار طنطا ووادي دجلة غزل المحلة يعلن إصابة سيد الشبراوي بقطع في الرباط الصليبي بهدف قاتل.. حرس الحدود يفوز على أبو قير للأسمدة بدوري المحترفين قبل انطلاق النسخة الأولى.. كل ما تريد معرفته عن دوري المحترفين الطويلة لـ في الجول: سعيد عبد العزيز مدربا للنجوم وليد خليل رئيسا لشركة الكرة بغزل المحلة
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يطاب أندية الدرجة الثانية والثالثة بتوثيق عقودهم دقيقة | الدرجة الثانية
اكتملت بعد 72 ساعة خلف الأبواب المغلقة.. فينورد يزيد جراح أياكس برباعية 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: أرسنال يستهدف ضم واتكينز في يناير 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
اتحاد جدة يستعيد حمد الله وكورنادو ساعة | السعودية
التشكيل - رفيق كابو يعود لـ إنبي.. وجوليس وطريم طارق يقودان هجوم الجيش ساعة | الكرة المصرية
سلة - أحمد عمر لـ في الجول: الاتحاد السكندري هدفه المنافسة على لقب البطولة العربية ساعة | كرة سلة
رئيس كاف: مصر لم تعرض الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2027 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن