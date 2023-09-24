ببطاقة حمراء وبدون أهداف.. السكة الحديد يتعادل مع لافيينا في افتتاح دوري المحترفين
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 18:53
كتب : رضا السنباطي
تعادل السكة الحديد مع لافيينا بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الأولى من دوري المحترفين.
المباراة كانت هي الافتتاحية لدوري المحترفين في نسخته الأولى.
وأدار المباراة تحكيميا إبراهيم محجوب كحكم ساحة.
وشهدت الدقيقة الـ 42 طرد سيرياك سيلا لاعب السكة الحديد بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.
وتقام حاليا المباراة الثانية من الجولة الأولى بين حرس الحدود وأبو قير للأسمدة.
وحصل كلا الفريقين نقطتهما الأولى في الدوري بالموسم الجديد.
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