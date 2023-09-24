خبر في الجول - عيد ومنصور في مقر الزمالك لإنهاء أزمة انتقالهما إلى المصري

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 18:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد أيمن منصور - أحمد عيد

يواصل النادي المصري مفاوضاته مع الزمالك لحل الأزمة الخاصة بالثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور المنضم حديثا للفريق البورسعيدي.

أحمد عيد

النادي : المصري

أحمد أيمن منصور

النادي : المصري

المصري
الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور تواجد اليوم في مقر نادي الزمالك للاجتماع بمسؤولي القلعة البيضاء وحل الأزمة.

وكان المصري عرض دفع مبلغ 4 ملايين جنيه للزمالك من أجل حل أزمة الثنائي.

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إلا أن الزمالك رفض عرض المصري وطلب بالحصول على 20 مليون جنيه للموافقة على إنهاء الأزمة بشكل ودي.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين في الفترة الحالية من أجل الاتفاق على حل الأمر بصورة ودية كي يتسنى للمصري الحصول على كارنيهات اللاعبين للمشاركة في المباريات مع الفريق بصورة طبيعية.

ماذا حدث

انتقل الظهير الأيمن أحمد عيد من صفوف الزمالك إلى إنبي بداية الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبعد نهاية الموسم لم يوقع اللاعب على العقد الجديد الذي يُفعل أحقية الشراء لصالح نادي إنبي.

ولم يدرج الزمالك اسم اللاعب في قائمته الأولى للموسم الجديد، ليوقع مع المصري بشكل حر وينضم للنادي البورسعيدي.

وهنا قدم الزمالك شكوى إلى اتحاد الكرة ضد أحمد عيد يشير فيها إلى ان انتقاله لصفوف المصري غير صحيح.

أما أحمد أيمن منصور انتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية موسم 2021-2022 ثم وقع مع الزمالك بعقد ثنائي، وانضم لصفوف طلائع الجيش موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبعد نهاية تعاقده وبسبب منع الزمالك من قيد اللاعبين انتقل إلى النادي المصري.

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