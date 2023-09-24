"واحدة من أتعس كوارث أياكس".. إيقاف كلاسيكو هولندا بـ 55 دقيقة بسبب شغب الجماهير

ألغيت مباراة أياكس وفينيورد في الدوري الهولندي في الدقيقة 55 بسبب شغب جماهير أياكس بإلقاء الألعاب النارية في أرض الملعب.

وأوقف حكم اللقاء مباراة الكلاسيكو الهولندي بسبب إلقاء جماهير أياكس الألعاب النارية والنتيجة تشير لتقدم فينيورد 3-0.

وكانت المباراة قد توقفت عدة دقائق في الشوط الأول بسبب إلقاء الألعاب النارية في أرض الملعب، ثم تكررت مجددا في الشوط الثاني.

وحاول الحكم استكمال اللقاء لكن مع إلقاء الجماهير للمقذوفات بشكل مستمر داخل الميدان قرر إيقاف المباراة بشكل تام خوفا على حياة اللاعبين.

ووصفت صحيفة "AD" الهولندية ما حدث في المباراة بأنها "واحدة من أتعس كوارث أياكس في تاريخه الممتد 123 عاما".

وكتب حساب الدوري الهولندي عبر "تويتر": "تم إيقاف الكلاسيكو بشكل دائم بعد الألعاب النارية المتكررة في الملعب. سيتم متابعة المزيد من المعلومات حول كيفية إكمال هذه المباراة لاحقا".

❌ De Klassieker definitief gestaakt na herhaaldelijk vuurwerk op het veld. Meer informatie over het uitspelen van dit duel volgt later. #ajafey #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/6Zq5QQaxmh — Eredivisie (@eredivisie) September 24, 2023

والتقطت الكاميرات مجموعة من جمهور أياكس يصبون غضبهم بتحطيم مداخل الملعب بعد إلغاء اللقاء.

وتقدم فينيورد حامل اللقب بثنائية سانتياجو خيمينيز في الدقيقتين 9 و18، ثم سجل إيجور بايكساو هدف الضيوف الثالث.

ولأول مرة يتقدم فينيورد بنتيجة 3-0 خارج أرضه على أياكس في التاريخ.

ويحتل أياكس المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط فقط، فيما يحتل فينيورد المركز الرابع برصيد 11 نقطة.